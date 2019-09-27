Кириенко на конкурсе «Цифровой прорыв» назвал своим героем 76-летнего биолога-программиста

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко назвал своим героем самого взрослого участника Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», проходящего в Казани, 76-летнего программиста-биолога Евгения Полищука.

«Эти участники — символы того, что нет ничего невозможного. Один из них для меня герой — Евгений Владимирович Полищук из Питера. Евгению Владимировичу 76 лет. Он профессиональный биолог и уже в довольно зрелом возрасте начал заниматься программированием. И то, что он сумел со своей командой пройти через все отборочные этапы, победить и приехать сюда на финал, говорит о том, что ничто не является ограничителем», — отметил Сергей Кириенко.

Он добавил, что только внутреннее состояние, мотивация, воля и желание играют роль, и человек способен преодолевать любые барьеры.

Также Сергей Кириенко отметил самого молодого участника конкурса — Амира Исаева, которому 13 лет. Хотя на конкурсе существует возрастной ограничитель — 18 лет, у школьников и студентов будет возможность посоревноваться с профессионалами за рамками официального зачета. Кстати, Амир Исаев сегодня празднует день рождения, именно сегодня ему исполнилось 13 лет.

IT-конкурс «Цифровой прорыв» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финальный хакатон станет крупнейшим в Европе и соберет свыше 3 тыс. человек. В нем примут участие 440 команд, которые успешно преодолели очный этап конкурса, проходивший с 5 июня по 28 июля в 40 городах России.

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