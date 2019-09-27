В филиале «Сетевой компании» БуЭС заменяют опоры на линии электропередач 10 кВ под напряжением

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Специалисты филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети проводят замену опор на воздушной линии электропередач 10 кВ под напряжением.

Это продолжение комплексного применения РПН в филиале, активно внедряющем инновационную технологию на напряжении 0,4 и 6-10 кВ.

Напомним, что работа под напряжением является одним из самых современных способов обслуживания электроустановок во всем мире. Но для России на данном этапе является инновационной технологией.

В ОАО «Сетевая компания» к работам под напряжением приступили в 2009 году, сначала на напряжении — 0,4 кВ, затем этот метод был освоен уже на уровне 10 кВ. У новой технологии много социальных и экономических плюсов, такой подход позволяет осуществлять бесперебойное энергоснабжение уже имеющихся потребителей и подключать новых. Работы проводятся быстрее, чем обычно, потребители не ограничены в энергоснабжении, а значит, компания не терпит убытки из-за недоотпуска электроэнергии.

Сейчас в каждом филиале созданы бригады электромонтеров распределительных сетей, которые работают без отключения напряжения на воздушных линиях электропередачи и распределительных устройствах.

Только в филиале ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети на данный момент обучено 20 бригад (52 чел.) для производства работ по РПН 0,4 кВ, на напряжении 10 кВ обучено 9 бригад (24 чел.).

В целом в филиале проводится системная работа по широкомасштабному внедрению технологии РПН: только за два последних года проведена замена провода на воздушных линиях электропередач под напряжением 0,4 кВ общей протяженностью более 23 км. При данной работе электроснабжение не прекращалось в 21-м населенном пункте, это 1514 абонентов.

«Мы создали первую бригаду в Буинском РЭС, которая стала примером для коллег из других подразделений. И если поначалу у сотрудников было настороженное отношение к новой технологии, то сейчас ни у кого не возникает сомнений по поводу ее необходимости, — отмечает директор БуЭС Айрат Зиганшин. — В дальнейшем мы будем стремиться еще активнее привлекать к РПН и представителей подрядных организаций».

2019 год является ключевым для развития РПН в компании, которая приступила к массовому производству работ под напряжением 6-10 кВ.

В Буинских электрических сетях первая опора на ВЛ 10 кВ (ф.26 Буинск—Кильдуразы) методом РПН была заменена в декабре 2017 года. Проект производства работ был разработан в соответствии с технологическими картами, правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

В этом году капитальный ремонт ВЛ 10 кВ (ф10 ПС Чечкабы-Исаково) проводится с помощью этой технологии — на данный момент под напряжением 10 кВ заменено 15 из 22 опор. Стоит особо отметить, что ВЛ 10 кВ ф10 ПС Чечкабы-Исаково осуществляет электроснабжение 3 населенных пунктов Буинского района РТ: н. п. Исаково, н. п. Атабай-Энкебе, н. п. Алькеево (общее количество населения составляет 699 чел.).

Мастер бригады РПН Сергей Алешин — из той самой бригады первопроходцев РПН в филиале, которые также освоили первыми и технологию работ под напряжением 6-10 кВ.

Говорит, что первоначальные опасения, как коснуться провода, находящегося под напряжением, остались далеко в прошлом. Эта технология, напротив, согласно статистике, намного безопаснее: напряжение дисциплинирует и заставляет проводить работы с соблюдением всех правил и норм, не допуская ошибок. Главное — соблюдать безопасность при проведении работ.

По уже сложившейся традиции на проведении работ, к которым пока только еще приступают в филиале, приезжают на повышение квалификации бригады из других РЭСов Буинских электрических сетей. Электромонтеры осваивают новые знания не только в теории, но и на практике: после демонстрационных работ приходит их черед проводить работы на оборудовании.

Также заинтересованным зрителем технологического процесса в этот раз стал и ветеран БуЭС Ирфан Рахматуллин, экс-начальник Дрожжановского РЭС. Говорит, что изменения в энергетике происходят стремительные. И очень интересно наблюдать за переменами, которые реализует компания. Они, как и многие годы назад, направлены на единую цель — повышение комфорта потребителей компании.

«Работы, выполняемые без снятия напряжения с электроустановки напряжением выше 1000 В, на сегодняшний день являются новшеством для российской энергетики, а производство работ по замене опор на ВЛ 10 кВ, выполняемое в рамках капитального ремонта, и вовсе уникальным методом. Это значимое событие носит исторический характер, о проведении данных работ уведомлены наши коллеги из ПАО „Россети“ и Минтруда РФ с которыми мы ведем совместную работу по изменению нормативно-технической документации в этом направлении», — так прокомментировал событие начальник отдела качества электроэнергии и работ под напряжением ОАО «Сетевая компания» Айнур Абдуллазянов.