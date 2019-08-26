В Казани открыли Музей Казанской иконы с коллекцией Валерия Сорокина

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Музей Казанской иконы открылся в столице Татарстана с коллецией гендиректора АО «Связьинвестнефтехима», председателя совета директоров «Ак Барс» Банка и коллекционера Валерия Сорокина. Большая часть экспонатов — иконы, которые были написаны в казанской монастырской мастерской при Богородицком монастыре в XIX-XX веках.

Мастерская существовала более 50 лет — с конца 60-х годов XIX века и до закрытия монастыря в конце 20-х годов XX века. В музее также представлены списки с икон, которые чтились в Казанской епархии. В частности, Седмиезерная икона, которая спасла Казань от чумы в середине XVII века.

Экскурсия по музею начинается с просмотра 7-минутного ролика. «Мы посмотрели только ролик, то есть соприкоснулись немного с музеем, и уже видно, что за этим стоит большая работа, глубокие познания, любовь к казанской земле, к Богородицкому монастырю и иконе Казанской Божией Матери», — сказал митрополит Феофан.

«День для открытия выбран не случайно, ведь сегодня праздник крестовоздвижения, и иконописная мастерская, работы которой хранятся в музее, располагалась в Крестовоздвиженском корпусе храма, там, где сейчас трапезная», — отметил Валерий Сорокин.

Посетители нового музея смогут оценить исторический макет окрестностей Казанского Богородицкого монастыря на рубеже XIX-XX веков. Помогал создавать макет архитектор Сергей Саначин.

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