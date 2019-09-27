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Татар-информ

27 сентября 2019, 15:29

Происшествия

Жительница Лениногорска перевела полмиллиона рублей аферистам, представившимся сотрудниками банка

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Происшествия

Жительница Лениногорска перевела полмиллиона рублей аферистам, представившимся сотрудниками банка

Злоумышленники убедили пенсионерку перевести ее сбережения на резервный счет.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Жительница Лениногорска перевела полмиллиона рублей аферистам, представившимся сотрудниками банка, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Два дня назад в полицию обратилась 56-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что некто пытается списать с ее счета деньги. Чтобы обезопасить сбережения, женщине предложили сделать перевод на резервный счет», — рассказали в полиции.

В процессе расследования правоохранители выяснили, что номер афериста зарегистрирован в Волгограде. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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