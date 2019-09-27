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Татар-информ

27 сентября 2019, 15:15

Происшествия

Троих грузчиков аэропорта «Казань» осудили за кражи из багажа вещи пассажиров

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Происшествия

Троих грузчиков аэропорта «Казань» осудили за кражи из багажа вещи пассажиров

Злоумышленники, находясь в зоне комплектования багажа международных рейсов, похищали из чемоданов пассажиров их личные вещи.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Троих грузчиков аэропорта «Казань» осудили за кражи из багажа вещи пассажиров, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«Суд установил, что сотрудники аэропорта совершили ряд хищений имущества пассажиров, находившегося в зоне комплектования багажа международных рейсов. Злоумышленников вычислили благодаря грамотно спланированным действиям работников ЛУ МВД России на транспорте», — рассказали в ведомстве.

По статье «Тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору» двоих соучастников приговорили к 300 часам обязательных работ, а третьего, который ранее уже привлекался к ответственности, к двум годам и двум месяцам лишения свободы.

 

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