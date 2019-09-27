Казань примет мировое первенство по бадминтону среди юниоров

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В Казани состоится первенство мира по бадминтону для спортсменов до 19 лет, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

За победу будут состязаться порядка 400 спортсменов из 43 стран мира. За ними будут наблюдать более 100 судей, среди которых будут представители Всемирной и Европейской федераций бадминтона.

Турнир стартует 30 сентября и продлится до 5 октября. Местом его проведения станет Центр гимнастики.

«С 30 сентября по 2 октября соревнования будут проходить с 8.30 до 22.30, 3 и 4 октября — с 9.00 до 21.00, начало финальных встреч запланировано на 13.00 5 октября», — говорится в сообщении.

Вход для всех желающих будет свободным.

Напомним, первенство мира среди юниоров проводится с 1992 года и является одной из важнейших вех на пути становления спортсменов. В Казани ранее уже проводились мероприятия подобного формата — чемпионат Европы по бадминтону в 2014 году, чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд и первенство Европы по бадминтону среди юниоров до 15 лет в 2016 и 2018 годах.

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