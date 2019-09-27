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Татар-информ

27 сентября 2019, 15:12

Экономика и финансы

Аналог госуслуг и прогнозирование навыков: какие проекты готовят команды «Цифрового прорыва»

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Экономика и финансы

Аналог госуслуг и прогнозирование навыков: какие проекты готовят команды «Цифрового прорыва»

Фото: Владимир Васильев

На ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв» команды уже получили свои задания.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В рамках ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» 440 команд уже получили свои задания. Готовые проекты они должны представить по истечении 48 часов работы. 

«На этом конкурсе мы получили тему для создания аналога портала госуслуг. Наша задача заключается в том, что нам необходимо сделать платформу, в которой может зарегистрироваться любой орган госвласти и без привлечения сторонних разработчиков оказывать свои услуги населению», — рассказал участник татарстанской команды Cool dash Булат Замалиев. 

Он добавил, что на «Цифровой прорыв» их команда попала благодаря участию в региональном этапе. Там они создали программу, которая будет оповещать людей на селе о том, что им нужно пройти диспансеризацию. 

«Идея была в том, что в деревне во всех зданиях и магазинах будут установлены камеры, которые будут оповещать заходящих о необходимости пройти диспансеризацию. При этом записаться на нее можно будет прямо там же», — поделился собеседник агентства. 

В общей сложности с начала конкурса «Цифровой прорыв» в нем приняли участие почти 66 тыс. человек, а 19 тыс. успешно прошли заочные этапы. 

Так, команда из Омска рассказала, что в рамках соревнований им предстоит разработать программу, которая будет определять навыки людей, которыми они будут обладать в будущем. 

«Наша команда считает, что основополагающей идеей цифровой экономики считаются кадры, поэтому мы выбрали для себя направление, которое направлено на формирование профиля компетенций человека и подготовку их к цифровой экономике», — поделился представитель омской команды Алексей Федянин. 

Кроме того, на конкурсе есть и самый старший участник — 76-летний Евгений Полищук занимается программированием с 1970-х годов, а начинал он свою деятельность с математики и работы на машине ЭВМ. 

«Задумка нашего проекта заключается в том, чтобы потерявшие работу люди могли быстро найти ее заново, потому что наступает цифровая эра, и никто не застрахован от потери работы, потому что большинство вещей смогут делать роботы за человека. Поэтому мы разработаем программу, которая должна будет решить проблемы вот таких людей», — поделился Евгений Полищук.

Финал крупнейшего ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» войдет в книгу рекордов Гиннеса. Конкурс проходит в Казани на территории «Казань Экспо».

«Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финальный хакатон станет крупнейшим в Европе и соберет больше 3 тыс. человек. В нем примут участие 440 команд, которые успешно прошли очный этап конкурса, проходивший с 5 июня по 28 июля в 40 городах России. 

В рамках финала команды будут решать задачи в 26 номинациях, которые представлены компаниями-партнерами конкурса. За 48 часов соревнований команды создадут много новых технологических решений, которые будут способствовать развитию цифровой экономики России.

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