Вице-премьер РТ назвал главной целью «Цифрового прорыва» поиск цифровых талантов

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Проходящий в столице Татарстана финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» является самым масштабным хакатоном страны. Его ключевая задача — системный поиск цифровых талантов для внедрения инноваций в отечественную экономику. Об этом журналистам рассказал заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

Он поблагодарил организаторов конкурса за выбор Казани в качестве площадки проведения финала соревнований.

«Самым ценным является то, что сейчас в России задано несколько треков развития человеческого капитала. Важно продолжать эту практику, когда развивается профессиональное сообщество», — отметил Роман Шайхутдинов.

Он добавил, что нынешний хакатон является крупнейшим в стране, а возможно — и в мире. Однако цель организаторов состояла не в масштабе события, а в его практических результатах для прорывного развития цифровой экономики Татарстана и всей страны.

«Цель — создание системы выявления талантливейших людей, мотивированных и не боящихся предпринимать, коммуницировать и создавать цифровые продукты, а затем и работать над их внедрением», — резюмировал заместитель Премьер-министра РТ.

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