25 лет «ГАЗели» отпраздновали в «Луидор»

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Вчера, 26.09.2019, в автоцентре «ГАЗ Луидор» на ул. Ярослава Гашека, д. 7 прошло замечательное событие — GAZ DAY. Компания пригласила любимых клиентов на презентацию автомобилей ГАЗ и юбилей «25 лет ГАЗели». Мероприятие прошло по всей России под слоганом «Я_владею», символизирующим связь между клиентами, их жизнью и брендом ГАЗ.

Гости праздника участвовали в автомобильной викторине, с весельем отгадывали преимущества новинок Горьковского автомобильного завода. На мероприятии были презентованы новинки — Садко NEXT, ГАЗон NEXT 10 т, ГАЗель NEXT CNG, ГАЗель NEXT 4,6 т, ГАЗель NEXT Автобус 22 места. Директор автосалона «ГАЗ Луидор-Казань» Андреев Олег Владимирович лично поприветствовал всех присутствующих, поблагодарил за проявленное доверие и присутствие на празднике.

Также на мероприятии гости фотографировались и публиковали свои фото с хештегом #GAZday_luidorkazan в социальные сети. Среди них был объявлен фотоконкурс, в котором были разыграны ценные подарки: смартфоны, телевизор, мультиварка, робот-пылесос, кофеварка, гриль, микроволновая печь, видеорегистратор от компании «Луидор-эксперт» и смартфон от завода «Луидор-тюнинг».

Площадка автоцентра разделилась на несколько зон:

• «Я_владею ГАЗ» — для гостей работала зона тест-драйва, в которой была возможность сесть за руль тестового автомобиля и проехать по заранее подготовленному маршруту, чтобы по достоинству оценить ходовые качества и комфорт автомобилей.

• «Я_владею INFO» — в этой зоне гости получили гарантированный подарок — это видеотренинг от известных бизнес-тренеров Владимира Якуба и Евгения Горянского.

• «Я_владею Историей» — во дворе автоцентра радовали глаз ретро-автомобили.

• «Я_владею Искусством» — всех гостей рисовал талантливый художник-шаржист.

• Детей ждало особое развлечение. Они приняли участие в съемках фильма «Дети PRO GAZ», в котором они рассказали свое мнение об автомобилях ГАЗ.

Зал зажигали инструментальная группа «Джаз Бэнд», детские танцевальные коллективы «Диамант» и «Детки», гости праздника получили настоящее удовольствие от творчества артистов.

Кульминацией праздника стало подведение итогов акции «ГАЗель подарков!», счастливым обладателем главного подарка — квадроцикла — стал Минвалиев Айрат. Он приобрел автомобиль ГАЗон Next и получил победный купон!

«Здравствуйте, меня зовут Минвалиев Айрат, учредитель компании ООО „Стройснаб“. Около года назад я приобрел 13 автомобилей ГАЗон Next, мы занимаемся перевозкой почты и других грузов. Автомобили ГАЗ я ценю за их надежность, если возникает ситуация по необходимости гарантийного ремонта — сотрудники автоцентра „Луидор“ оперативно решают. На счет праздника, здесь очень весело, все на высшем уровне, я очень надеюсь что-нибудь выиграть!» — именно он и его супруга получили главный подарок по итогам акции «ГАЗель подарков» — квадроцикл.

Автоцентр «ГАЗ Луидор» будет и дальше радовать новыми мероприятиями и ждет Вас в гости!

Сайт luidor-kazan.ru

Фотографии предоставлены ООО «Луидор-Казань».