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Татар-информ

27 сентября 2019, 14:10

Экономика и финансы

В первом полугодии кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос на 13% и превысил 158 млрд рублей

Экономика и финансы

В первом полугодии кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос на 13% и превысил 158 млрд рублей

Главным драйвером роста стало розничное кредитование жителей республики, отметила Марьям Давлетшина.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). В период с января по июль общий кредитный портфель розничного и корпоративного бизнеса татарстанского ВТБ достиг отметки 158 млрд рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года показатель вырос на 13%. Об этом на итоговой пресс-конференции журналистам ИА «Татар-информ» сообщила управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

Перед подведением итогов полугодия она рассказала журналистам о новых трендах, которые определяют работу ВТБ. Главный из них — «клиентоцентричность», подразумевающая, что в центре внимания банка находится клиент и его потребности. Поэтому ВТБ делает ставку на персональные предложения.

«Для каждого клиента мы разрабатываем индивидуальное предложение. Например, для активных пользователей мультикарты ВТБ ставка по кредиту наличными составит всего 9,6% годовых. Мы делаем не просто выгодные предложения, но и стараемся предвосхитить потребности клиента», — подчеркнула Давлетшина. 

Другими ключевыми точками стратегии банка являются качество и цифровизация сервисов, синергия корпоративного и розничного кредитования, а также устойчивое расширение сети офисов даже в небольших городах республики. 

Говоря о полугодовых итогах работы ВТБ в Татарстане, Марьям Давлетшина отметила существенный прирост кредитного портфеля банка. 

«В первом полугодии 2019 года мы продолжили тренд на поступательное развитие бизнеса. Наш суммарный кредитный портфель розничного и корпоративного направлений достиг 158 млрд рублей. По сравнению с началом года показатель вырос на 13%», — сообщила Давлетшина.

Наибольшую динамику показало розничное кредитование жителей республики. За 6 месяцев с начала года оно выросло на 20% и превысило отметку в 83 млрд рублей. В то же время портфель корпоративных кредитов достиг 75 млрд рублей, увеличившись с января по июль на 6,5%. 

«В целом за эти полгода банк выдал населению более 25 тыс. кредитов на общую сумму 21 млрд рублей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной драйвер роста в общем объеме кредитов населению — ипотека и кредиты наличными», — объяснила руководитель банка ВТБ в Татарстане.

По словам Давлетшиной, татарстанцы продолжают проявлять повышенный интерес к ипотеке. В первом полугодии 2019 года татарстанский ВТБ выдал 5,4 тыс. жилищных кредитов на сумму 11 млрд рублей, сегмент показал рост на 36%. На этот раз наибольший прирост (+57%) дал рынок вторичного жилья республики.

Отдельное внимание Марьям Давлетшина обратила на сегмент ипотеки с государственной поддержкой. Здесь ВТБ предлагает беспрецедентные условия участникам госпрограммы жилья для многодетных семей. Так, при рождении второго ребенка после 1 января 2018 года его родители могут оформить или рефинансировать ипотеку в ВТБ всего под 5% годовых.

Другими итогами первого полугодия ВТБ в Татарстане стали рост кредитования малого и среднего бизнеса, увеличение гарантийного портфеля за счет субъектов МСБ, а также активное участие банка в новом формате долевого строительства (эскроу-счета).

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