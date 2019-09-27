Экономист: Сохранить деньги поможет вклад в рублях и долларах в высоконадежный банк

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Сохранить деньги поможет вклад в рублях и долларах в высоконадежный банк, а также в недвижимость. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила кандидат экономических наук Наталья Мильчакова.

«Если хотите просто сохранить деньги, то надо держать их в высоконадежном банке в рублях, но лучше, конечно, половину в рублях, а другую в долларах, потому что, если рубль уйдет вниз, у вас будет долларовая подушка», — сказала Наталья Мильчакова.

Также, чтобы не потерять деньги, можно вкладывать ее в недвижимость, если вы хотите купить однушку и сдавать ее в аренду, отметила экономист. К тому же распределять сумму, которую вы можете направить на инвестиции или финансовые активы, то лучше треть всегда держать наличными.

«Для каждой семьи или индивидуума, текущей потребности, аппетита к риску, какой процент от своего дохода он может откладывать — исходя из этого, нужно составлять финансовый план», — сказал управляющий банком «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков.

Также все зависит от целей человека, если он, например, планирует поменять машину через три года, создать семью, и ему понадобится жилье.

«При каких-то ситуациях мы скажем, что нужен рублевый вклад, на другие возьми кредит, купи сегодня, нарабатывай кредитную историю или вкладывай в акции и облигации, какую-то часть храни в депозитах», — сказал Габдулхаков.

Если хотите заработать, то вкладывайте в акции наиболее крупных и надежных компаний или «голубых фишек», причем именно дивидендные, добавила Мильчакова.

«Сегодня можно хорошо заработать на дивидендах „Норильского никеля“, потому что они предлагают дивидендную доходность, отношение дивиденда к рыночной цене акции намного выше инфляции. Также заработать можно на привилегированных акциях компании „Татнефть“, хотя это малоликвидные бумаги и купить не просто, но тем не менее их можно держать годами. Есть более ликвидная вещь, но рискованная — акции „Сургутнефтегаза“, но у них хорошая дивидендная история», — отметила кандидат экономических наук.

Акции «голубых фишек» можно держать годами и получать дивиденды или потом продать выше цены покупки и получить прибыль.

«Если входить на рынок ценных бумаг, то лучше делать это на длительный период. Учитывая инверсию кривой доходности американских облигаций, через год-полтора ожидается охлаждение рынка и небольшой кризис, поэтому рекомендуется входить минимум года на четыре», — подытожил Габдулхаков.

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