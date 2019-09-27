Единую базу данных плательщиков ЖКУ планируют создать в России

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова.

По его словам, единую систему намерены реализовать к апрелю 2020 года.

«Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы», — говорится в сообщении.

Сейчас структуры ЖКХ не имеют полной информации о жильцах. 1 октября в стране вступает в силу закон, который не позволяет подавать иск в Арбитражный суд без предоставления так называемых идентификаторов ответчика (СНИЛС, серии и номера паспорта, ИНН и т.д.).

Планируется, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора смогут пользоваться новой системой бесплатно. Пока обсуждается вопрос о том, какую конкретно информацию внесут в базу, пишет издание.

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