Минниханов: Цифровизация возможна благодаря продвинутым молодым людям

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко открыл в Казани финал всероссийского ИТ-конкурса «Цифровой прорыв».

«Для любого региона большая честь увидеть таких людей, потому что задача, которая стоит перед нашей страной, регионами, компаниями и органами госуправления, — это цифра. Это можно организовать благодаря таким продвинутым молодым людям. А здесь лучшие из лучших», — поприветствовал Президент Татарстана участников мероприятия.

Он также предложил Кириенко продолжить добрую традицию по организации «Цифрового прорыва» в Казани и провести его здесь и в следующем году.

«Надо думать, как мы будем готовить чемпионат на следующий год. Наши коллеги пока сказали: „Нет“. Но я говорю: „Давайте сделаем его на уровень повыше, а потом уже будем тиражировать в других регионах. Пока надо, чтобы здесь поработал Татарстан“», — подчеркнул Минниханов.

Он также отметил, что чемпионат — знаковое мероприятие не только для республики, но и для всей страны.

«Я уверен, что чемпионат пройдет достойно. Это наша общая работа и жизненная необходимость. Сегодня человеческий капитал — самое главное богатство», — добавил Президент РТ.

Сегодня в МВЦ «Казань Экспо» начался финал всероссийского ИТ-конкурса «Цифровой прорыв», который пройдет в формате 48-часового хакатона с 27 по 29 сентября. Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финальный хакатон собрал свыше 3 тыс. человек и 440 команд.

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