Кириенко: «Лучше, чем в РТ, провести финал «Цифрового прорыва» не смогли бы нигде»

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан смог блестяще организовать проведение финала всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв». Такое мнение журналистам высказал присутствующий на мероприятии Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Он выразил благодарность руководству Татарстана за высочайший уровень организации финала масштабного всероссийского хакатона.

«Пожалуй, нигде больше не получилось бы организовать финал на таком уровне. Символично, что всего месяц назад здесь завершился мировой финал чемпионата WorldSkills. И поскольку сегодня все, что происходит в экономике, так или иначе связано с «цифрой», и соревнование лучших цифровых специалистов происходит здесь же, на этих площадках Kazan Expo, — это очень правильная и очень символичная история», — отметил Сергей Кириенко.

Он напомнил, что АНО «Россия—страна возможностей», которая была создана решением Президента России Владимира Путина, в последние годы проводит множество масштабных проектов в самых разных направлениях. Но нынешний хакатон принципиально отличается от них.

«Отличие «Цифрового прорыва» в том, что в проекте вообще нет учебных задач. Все задачи, которые решают участники, — прикладные и практические. Причем невероятно интересные и вызывающие огромное уважение», — заключил Первый замглавы Администрации Президента России.

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