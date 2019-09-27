Паралич гортани и излишняя ласковость: какие признаки говорят о бешенстве у домашнего питомца

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Один из главных признаков заболевания бешенством у домашних животных – излишнее проявление ласки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного Управления ветеринарии Кабинета министров РТ Александр Козлов.

«Бешенство – это не всегда обязательно буйство и пена изо рта. Довольно часто бешенство протекает в атипичной форме. Животное наоборот становится более ласковым, часто подходит к человеку, лижет руки», — отметил спикер.

Также одним из главных признаков заболевания считают паралич задних конечностей или гортани. Создается впечатление, что питомец подавился костью или другим инородным предметом.

«Владельцы пытаются самостоятельно вытащить их, но отсюда – повреждение руки, бешенство проникает в организм человека», — подчеркнул Александр Козлов.

О том, что животное болеет, может свидетельствовать водобоязнь и обильное слюноотделение. Кроме того, во время болезни собаки часто грызут деревянные предметы, например, будки, или же глотают камни.

«Животное обречено. Надо понимать, что бешенство – неизлечимое заболевание. Однако ежегодная вакцинация имеет лечебный эффект», — заключил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ежегодно в Татарстане используют более 2,7 млн вакцин от бешенства для диких плотоядных животных. Благодаря этому в республике стали реже регистрировать случаи опасного заболевания.

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