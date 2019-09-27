WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

27 сентября 2019, 13:45

Здоровье и среда

Паралич гортани и излишняя ласковость: какие признаки говорят о бешенстве у домашнего питомца

Рекомендуем

Здоровье и среда

Паралич гортани и излишняя ласковость: какие признаки говорят о бешенстве у домашнего питомца

Фото: Михаил Захаров

Бешенство — неизлечимое заболевание, но ежегодная вакцинация может спасти животное от гибели.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Один из главных признаков заболевания бешенством у домашних животных – излишнее проявление ласки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного Управления ветеринарии Кабинета министров РТ Александр Козлов.

«Бешенство – это не всегда обязательно буйство и пена изо рта. Довольно часто бешенство протекает в атипичной форме. Животное наоборот становится более ласковым, часто подходит к человеку, лижет руки», — отметил спикер.

Также одним из главных признаков заболевания считают паралич задних конечностей или гортани. Создается впечатление, что питомец подавился костью или другим инородным предметом.

«Владельцы пытаются самостоятельно вытащить их, но отсюда – повреждение руки, бешенство проникает в организм человека», — подчеркнул Александр Козлов.

О том, что животное болеет, может свидетельствовать водобоязнь и обильное слюноотделение. Кроме того, во время болезни собаки часто грызут деревянные предметы, например, будки, или же глотают камни.

«Животное обречено. Надо понимать, что бешенство – неизлечимое заболевание. Однако ежегодная вакцинация имеет лечебный эффект», — заключил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ежегодно в Татарстане используют более 2,7 млн вакцин от бешенства для диких плотоядных животных. Благодаря этому в республике стали реже регистрировать случаи опасного заболевания. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Детский центр муковисцидоза открылся в Казани
Новости дня
14:06
Единую базу данных плательщиков ЖКУ планируют создать в России
13:51
Минниханов: Цифровизация возможна благодаря продвинутым молодым людям

Президент РТ предложил провести следующий «Цифровой прорыв» в 2020 году в Татарстане.

13:45
Паралич гортани и излишняя ласковость: какие признаки говорят о бешенстве у домашнего питомца

Бешенство — неизлечимое заболевание, но ежегодная вакцинация может спасти животное от гибели.

13:32
Глава АНО «Россия — страна возможностей»: Конкурсанты будут создавать новые цифровые решения для РФ

Участие в ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв» примут 440 команд со всей страны.

13:20
Кириенко: «Лучше, чем в РТ, провести финал «Цифрового прорыва» не смогли бы нигде»

Конкурс решает самые востребованные для российской экономики задачи, отметил Первый замглавы Администрации Президента РФ.

13:16
Детский центр муковисцидоза открылся в Казани

Раньше пациентов с таким заболеванием лечили в пульмонологическом отделении ДРКБ, а теперь у них появился отдельный центр.

13:02
В Татарстане зарегистрировали спад заболеваемости бешенством у диких животных

Для вакцинации ежегодно используются более 2,7 млн приманок с лекарством от бешенства.

12:53
Прокуратура РТ добилась, чтобы сельхозпредприятие «Джукетау» отдало 8 млн рублей долга по зарплате

Директора компании мировой суд оштрафовал на 25 тыс. рублей.

12:48
Управление ветеринарии: Делать прививки от бешенства нужно всем домашним животным без исключения
12:42
«Цвет настроения черный»: ХК «Ак Барс» представил новую форму на сезон 2019/2020

Выступать в «нефтяной» форме казанский клуб будет по выходным и праздникам на «Татнефть Арене».

12:38
Кириенко ознакомился с разработками ИТ-центров Татарстана на площадке конкурса «Цифровой прорыв»

Президент РТ и заместитель Руководителя Администрации Президента России пообщались с финалистами «Цифрового прорыва».

12:34
Гранты в 3 млн рублей и интерфейс переписи населения: что презентовали на выставке «Цифровой прорыв»

В Казани стартовал финал крупнейшего ИТ-конкурса «Цифровой прорыв», который войдёт в книгу рекордов Гиннесса.

12:28
Список памятников архитектуры РТ пополнила церковь конца XVIII века в Тюлячах

Внешний облик храма сильно изменен современными надстройками и материалами, однако продолжает быть архитектурно и градостроительно ценным образцом.

12:24
Главе Парламента Китая Ли Чжаньшу в КФУ подарили копию прошения Ленина о поступлении в университет

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (Парламента) КНР господин Ли Чжаньшу посетил Казанский университет.

12:20
На «Казаньоргсинтезе» построят парогазовую установку на 250 МВт

Соглашение о строительстве подпишут 2 октября на Российской энергетической неделе.

12:15
Дебошир из Казани пойдет под суд за то, что пнул сотрудницу полиции

Инцидент произошел в середине августа на улице Баумана.

12:14
Академия хоккея проведет праздник #АйдавХоккей для дошкольников в Горкинско-Ометьевском лесу

Юные гости праздника смогут поучаствовать в различных конкурсах и соревнованиях, посмотреть театрализованное представление, получить заряд бодрости.

12:10
Финал «Цифрового прорыва» в Казани поставит мировой рекорд по числу участников

Финальный хакатон соберет в столице РТ 440 команд IT-специалистов для разработки технологических решений.

12:06
В Казани стартовал финал всероссийского ИТ-конкурса «Цифровой прорыв»

Мероприятие пройдет в МВЦ «Казань Экспо» с 27 по 29 сентября.

12:00
Владимир Познер дал эксклюзивное интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину

Интервью с известным телеведущим и журналистом выйдет на портале «События» завтра, 28 сентября.

11:46
Фан-клуб «Рубина» призвал всех болельщиков поддерживать команду независимо от результатов

Обращение опубликовали на официальном сайте фан-движения казанской команды.

11:45
Спасатели помогли челнинцу, который упал в погреб и поранил ноги

51-летнего мужчину вытащили из погреба и передали медикам «скорой».

11:42
Роспотребнадзор: В Татарстане почти на четверть увеличились случаи нападения животных на людей

За последние восемь месяцев в Татарстане зафиксировано 8 тыс. случаев укусов, оцарапывания или ослюнения.

11:40
ВТБ в Татарстане увеличил портфель привлеченных средств до 186 млрд рублей
11:32
В Казани завершились съемки полнометражной приключенческой драмы «Я приду»

Монтаж картины завершится к Новому году.

События