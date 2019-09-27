Детский центр муковисцидоза открылся в Казани

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Валерия Белова). Детский центр муковисцидоза открылся на базе Детской республиканской клинической больницы Татарстана.

«Муковисцидоз – это аутосомное генетическое заболевание, которое передается ребенку от мамы или папы, которые являются носителями этого гена. С 2006 года в Татарстане проводится скрининг по пяти заболеваниям, в том числе по муковисцидозу, у новорожденных. Благодаря этому мы начинаем терапию таких пациентов с ранних сроков, что позволяет обеспечить сохранность. Если раньше такие пациенты не доживали до взрослого возраста, то сегодня самому старшему пациенту с муковисцидозом – 36 лет», – отметила главный детский внештатный пульмонолог Минздрава РТ Оксана Пятеркина, заведующая поликлиникой № 1 ДРКБ Оксана Пятеркина.

Сегодня с муковисцидозом в Татарстане живут чуть больше 120 человек, 30% из них – уже взрослые пациенты. В ДРКБ на учете состоит 86 детей с таким заболеванием, и ежегодно врачи выявляют до 10 новых пациентов.

Раньше детей с муковисцидозом лечили на базе пульмонологического отделения больницы, а сегодня у них открылся самостоятельный центр. Теперь это отдельный блок, в котором сосредоточены все необходимые кабинеты для лечения заболевания. В новом центре находится пять палат.

Несмотря на то, что заболевание неизлечимо, врачи проводят для больных терапию, которая улучшает и продлевает их жизнь. По словам врачей, один курс для малыша с муковисцидозом в больнице может длиться от двух недель до почти месяца.

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