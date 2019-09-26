Вероника Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в Китае

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Уроженка Казани, 22-летняя теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира WTA Wuhan Open в парном разряде. Сегодня в полуфинале Вероника в паре с китаянкой Инь-Инь Дуань за 58 минут обыграла китайско-японский дуэт Ян Чжаосюань – Макото Ниномия (6:3, 6:1).

В финале престижного турнира с общим призовым фондом 2 млн 282 тыс. долларов, пара Кудерметова-Дуань встретится с победителями из чисто европейского противостояния Гренефельд/Схюрс (Германия/Голландия) – Мертенс/Соболенко (Бельгия/Беларусь).

Напомним, что до турнира в Китае Вероника Кудерметова, по данным официального сайта WTA, заработала за свою карьеру 999 тыс. 911 доллар призовых. Таким образом, успешное выступление на турнире Wuhan Open сделает ее первой в истории Татарстана теннисисткой, заработавшей за свою карьеру более 1 млн долларов призовыми.

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