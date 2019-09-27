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Татар-информ

27 сентября 2019, 13:32

Общество

Глава АНО «Россия — страна возможностей»: Конкурсанты будут создавать новые цифровые решения для РФ

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Общество

Глава АНО «Россия — страна возможностей»: Конкурсанты будут создавать новые цифровые решения для РФ

Фото: Владимир Васильев

Участие в ИТ-конкурсе «Цифровой прорыв» примут 440 команд со всей страны.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В течение всего ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» участники будут создавать новые цифровые решения для России. Об этом на открытии конкурса «Цифровой прорыв» рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Я присоединяюсь к словам благодарности в адрес Казани и Татарстана вообще за гостеприимство и за то, что вы принимаете финал "Цифрового прорыва"», — отметил спикер. 

Он добавил, что этот проект сразу вовлек большое количество участников, почти 66 тыс. человек принимали в нем участие, а 19 тыс. успешно прошли заочные этапы. 

«Все и каждый из вас создаст новый продукт и решения, которые будут помогать нашей стране, но самое главное — это то, чтобы каждый участник для себя нашел новые вызовы и реализовал свои мечты, потому что наша страна — это действительно страна огромных возможностей», — подчеркнул Комиссаров.

Финал крупнейшего ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» войдет в книгу рекордов Гиннеса. Конкурс проходит в Казани на территории выставочного центра «Казань Экспо». «Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финальный хакатон станет крупнейшим в Европе и соберет больше 3 тыс. человек. В нем примут участие 440 команд, которые успешно прошли очный этап конкурса, проходивший с 5 июня по 28 июля в 40 городах России. 

В рамках финала команды будут решать задачи в 26 номинациях, которые представлены компаниями-партнерами конкурса. За 48 часов соревнований команды создадут много новых технологических решений, которые будут способствовать развитию цифровой экономики России. 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Организация призвана развивать одноименную платформу, состоящую из проектов по поддержке талантливой молодежи и созданию эффективных социальных лифтов в России.

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