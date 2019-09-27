(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В течение всего ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» участники будут создавать новые цифровые решения для России. Об этом на открытии конкурса «Цифровой прорыв» рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Я присоединяюсь к словам благодарности в адрес Казани и Татарстана вообще за гостеприимство и за то, что вы принимаете финал "Цифрового прорыва"», — отметил спикер.

Он добавил, что этот проект сразу вовлек большое количество участников, почти 66 тыс. человек принимали в нем участие, а 19 тыс. успешно прошли заочные этапы.

«Все и каждый из вас создаст новый продукт и решения, которые будут помогать нашей стране, но самое главное — это то, чтобы каждый участник для себя нашел новые вызовы и реализовал свои мечты, потому что наша страна — это действительно страна огромных возможностей», — подчеркнул Комиссаров.

Финал крупнейшего ИТ-конкурса «Цифровой прорыв» войдет в книгу рекордов Гиннеса. Конкурс проходит в Казани на территории выставочного центра «Казань Экспо». «Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финальный хакатон станет крупнейшим в Европе и соберет больше 3 тыс. человек. В нем примут участие 440 команд, которые успешно прошли очный этап конкурса, проходивший с 5 июня по 28 июля в 40 городах России.

В рамках финала команды будут решать задачи в 26 номинациях, которые представлены компаниями-партнерами конкурса. За 48 часов соревнований команды создадут много новых технологических решений, которые будут способствовать развитию цифровой экономики России.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Организация призвана развивать одноименную платформу, состоящую из проектов по поддержке талантливой молодежи и созданию эффективных социальных лифтов в России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.