Прокуратура РТ добилась, чтобы сельхозпредприятие «Джукетау» отдало 8 млн рублей долга по зарплате

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась, чтобы чистопольское сельхозпредприятие «Джукетау» отдало 8 млн рублей долга по зарплате сотрудникам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что 229 работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль-март 2019 года. Кроме того, администрация предприятия не рассчиталась с несколькими уволенными работниками. Общая сумма долга превышала 8 млн рублей», – рассказал агентству Галиев.

Стоит отметить, что подобные нарушения на предприятии носят систематический характер.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении главы фирмы дело об административном правонарушении. Мировой суд назначил руководителю «Джукетау» наказание в виде штрафа в 25 тыс. рублей.

После вмешательства в дело прокуратуры долг по оплате труда полностью погашен.



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