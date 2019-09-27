Прокуратура РТ добилась, чтобы сельхозпредприятие «Джукетау» отдало 8 млн рублей долга по зарплате

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась, чтобы чистопольское сельхозпредприятие «Джукетау» отдало 8 млн рублей долга по зарплате сотрудникам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
«Установлено, что 229 работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль-март 2019 года. Кроме того, администрация предприятия не рассчиталась с несколькими уволенными работниками. Общая сумма долга превышала 8 млн рублей», – рассказал агентству Галиев.
Стоит отметить, что подобные нарушения на предприятии носят систематический характер.
В связи с этим прокуратура возбудила в отношении главы фирмы дело об административном правонарушении. Мировой суд назначил руководителю «Джукетау» наказание в виде штрафа в 25 тыс. рублей.
После вмешательства в дело прокуратуры долг по оплате труда полностью погашен.