Управление ветеринарии: Делать прививки от бешенства нужно всем домашним животным без исключения

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Получать ежегодные прививки от бешенства должны все домашние животные без исключения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного Управления ветеринарии Кабинета министров РТ Александр Козлов.

«Мы рекомендуем делать вакцинацию всем домашним животным независимо от того, выходят они на улицу или нет. Их владельцы могут принести вирус на ногах с частичками грязи или помета, он достаточно устойчив», - отметил спикер.

Ежегодно в муниципальных ветеринарных клиниках прививки от бешенства получают более 100 тыс. домашних кошек и собак. Также вакцинацию от болезни каждый год проходят более 1 млн сельскохозяйственных животных. Ветеринары регулярно устраивают выезды по районам Казани, в ходе которых владельцы могут бесплатно сделать прививки своим питомцам.

«Мы не можем достичь 100% охват, потому что все зависит от воли и желания владельцев. Но каждый должен понимать, что он в ответе не только за жизнь и здоровье своих питомцев, но и за жизнь своих детей и свою. Вакцинация на 100% является гарантией того, что животное даже при контакте с больным объектом выдержит атаку и не заболеет», - прокомментировал Александр Козлов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заболеваемость бешенством среди домашних и сельскохозяйственных животных в Татарстане снизилась в 25 раз за 4 года.



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