Гранты в 3 млн рублей и интерфейс переписи населения: что презентовали на выставке «Цифровой прорыв»

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В столице Татарстана стартовал финал крупнейшего ИТ-конкурса «Цифровой прорыв». На выставке в «Казань Экспо» различные компании на своих стендах представили различные программы и гранты, которые они приготовили для участников конкурса. Также площадку финального этапа Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» осмотрели сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Мы представляем стенд содействия инновациям, наша организация представляет грантовую поддержку для проектов, которые находятся на разной стадии развития. Так, например, у нас есть грант для молодёжи, программа называется «Умник», участвуя в ней можно получить до 500 тыс. рублей на два года. Кроме того, у нас есть грант до 3 млн рублей, а также гранты для предприятий, в которых можно получить до 30 млн рублей», — рассказала представитель стенда Фарида Гайнуллина.

«Цифровой прорыв» - флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». Финальный хакатон станет крупнейшим в Европе и соберёт больше 3 тыс. человек. В нем примут участие 440 команд, которые прошли очный этап конкурса, проходивший с 5 июня по 28 июля в 40 городах России.

«Наш стенд Росстата представляет собой цифровую аналитическую платформу, единый HUB, также актуальные данные в режиме реального времени и фабрику цифр. Для участников мы приготовили челлендж, в рамках которого они должны создать удобный интерфейс для программы переписи населения», — поделилась эксперт стенда Ирина Богданова.

Участники конкурса увидят не только различные стенды, но и смогут отдохнуть в зоне отдыха. В ней есть возможность перекусить, поиграть в баскетбол и в настольный теннис.

«Мы представляем татарстанский ИТ-парк, на стенде для участников мы рассказываем, что такое бизнес-инкубатор, кроме того, мы рассказываем о нашей инновационной деятельности в республике, а также про мероприятия, которые связаны с цифровой повесткой в Татарстане», — рассказал Алексей Алексеенко.

В рамках финала команды будут решать задачи в 26 номинациях, которые представлены компаниями — партнерами конкурса. За 48 часов соревнований команды создадут много новых технологических решений, которые будут способствовать развитию цифровой экономики России.

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