Кириенко ознакомился с разработками ИТ-центров Татарстана на площадке конкурса «Цифровой прорыв»

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко осмотрели площадку финального этапа Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», ознакомившись с разработками, созданными в ИТ-центрах Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

По прибытии в выставочный центр «Казань Экспо» Сергей Кириенко ознакомился с возможностями комплекса. Ему рассказали об уникальной инфраструктуре, позволяющей проводить мероприятия разного формата и уровня сложности. В августе «Казань Экспо» стал главной соревновательной площадкой чемпионата WorldSkills-2019.

Затем Рустам Минниханов и Сергей Кириенко осмотрели павильон, где сегодня стартуют основные конкурсные мероприятия и встретились с конкурсантами. Один из них поинтересовался, будет ли успешное выступление на «Цифровом прорыве» в дальнейшем учитываться при поступлении ребят в вузы. Президент РТ отметил, что за ходом конкурса и его участниками внимательно следят представители университетов. «Мы в свою очередь заинтересованы в привлечении в республику лучших молодых ИТ-специалистов. У нас есть университеты Иннополис, КФУ, КАИ и другие вузы. В Татарстане вас обязательно будут поддерживать», – отметил Рустам Минниханов.

Сергей Кириенко в свою очередь заметил, что за участниками следят не только вузы, но и потенциальные работодатели.

Затем гости осмотрели выставку, организованную на полях конкурса. Ряд компаний представили свои цифровые решения и практики подготовки специалистов цифровой трансформации. Экспозиции организовали ОЭЗ «Иннополис», технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», ICL, Университет Талантов и другие ИТ-центры Татарстана.

«Цифровой прорыв» – Всероссийский конкурс, направленный на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сфере цифровых технологий. В финальном мероприятии в Казани примут участие порядка 4 тыс. человек из 77 регионов РФ, включая организаторов, членов жюри и волонтеров. Победители будут определены 29 сентября.

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