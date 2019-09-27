На «Казаньоргсинтезе» построят парогазовую установку на 250 МВт

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). ПАО «Казаньоргсинтез» подпишет соглашение о строительстве собственной энергоустановки ПГУ-250. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе химического предприятия.

«Церемония состоится 2 октября на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя - 2019"», – говорится в сообщении.

ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в группу компаний АО «ТАИФ», - прим. Т-и) – крупнейший в России производитель полимеров и сополимеров этилена. Ежегодно предприятие производит более 1 млн тонн химической продукции.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что выручка ПАО «Казаньоргсинтез» за первое полугодие 2019 года составила 40,2 млрд рублей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.