Дебошир из Казани пойдет под суд за то, что пнул сотрудницу полиции

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). 35-летний житель Казани пойдет под суд за то, что пнул в ногу сотрудницу полиции, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, 18 августа 35-летний казанец, находясь на Баумана, пытался учинить драку с прохожим. Сотрудница полиции, находившаяся неподалеку, потребовала от мужчины прекратить противоправные действия и попросила предъявить документ, удостоверяющий личность», – уточнил Галиев.

Мужчина вначале отдал паспорт полицейскому, но после передумал и попытался его вырвать. При этом он схватил женщину за руку, заломив ее за спину, и пнул в ногу.

Дебошира задержали. Ему предъявлены обвинения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.



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