Финал «Цифрового прорыва» в Казани поставит мировой рекорд по числу участников

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Проходящий в Казани финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» соберет на своей площадке более 3 тыс. участников и войдет в Книгу рекордов Гиннесса по числу одновременно соревнующихся IT-специалистов. ​

В рамках соревновательной программы компьютерные профи, разделенные на 440 команд со всей страны, поборются за призы в 26 номинациях. Итогом «мозгового штурма» станет создание десятков новых технологических решений, которые впоследствии приведут к прорывному развитию цифровой экономики России.​

Решение о проведении масштабного финала «Цифрового прорыва» в столице Татарстана ранее принял оргкомитет конкурса. По словам организаторов, задания участников будут разделены на пять треков, посвященных образованию, госуправлению, городской среде, а также транспорту и логистике. ​

«Задания для участников создавались вместе с региональными профильными ведомствами и основаны на проблематике разных регионов страны. Оценивать работу команд будут более 120 членов жюри. Также в рамках финала пройдут школьный и студенческий хакатоны», — сообщили организаторы конкурса.

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