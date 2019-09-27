В Казани стартовал финал всероссийского ИТ-конкурса «Цифровой прорыв»

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В международном выставочном центре «Казань Экспо» начался финал всероссийского ИТ-конкурса «Цифровой прорыв».

«Конкурс „Цифровой прорыв“ — один из флагманских проектов президентской платформы „Россия — страна возможностей“. В нем принимают участие свыше 3 тыс. специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России», — сообщили организаторы проекта.

Финал пройдет в формате 48-часового хакатона с 27 по 29 сентября. Он стал крупнейшим в России и Европе. В нем примут участие 440 команд, которые успешно преодолели очный этап конкурса, проходивший с 5 июня по 28 июля в 40 городах России. Кроме того, отдельно состоятся соревнования студенческих и школьных команд.

По результатам проекта участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также грант на развитие проекта от «Фонда содействия инновациям».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей крупных компаний, в частности госкорпорации «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон» и «МТС».

Конкурс «Цифровой прорыв» проходит с 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей стране. На конкурс было подано почти 66,5 тыс. заявок со всех регионов России.

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