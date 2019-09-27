Список памятников архитектуры РТ пополнила церковь конца XVIII века в Тюлячах

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Комитет РТ по охране объектов культурного наследия включил церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Тюлячах в список выявленных памятников архитектуры и истории. Об этом сообщает официальный сайт Комитета.

Решение было принято по итогам выездного осмотра объекта экспертами Комитета и Центра культурного наследия Татарстана. Специалисты сошлись во мнении об уникальности и архитектурной ценности храма конца XVIII века, особом его значении для истории и культуры региона.

К настоящему времени, однако, как отметили эксперты, облик церкви искажен: надстроен современный световой четверик с барабаном, три яруса колокольни (исторически их было два). Тем не менее композиционно и градостроительно храм соответствует историческим характеристикам и своим изначальным смысловым задачам.

Культовое здание построено из крупномерного красного кирпича в стилистике провинциального барокко. До наших дней дошли кирпичные коробовые своды с металлическими тяжами, а вот масляные росписи стен, которые можно было видеть до 2013 года, сейчас предположительно по самым оптимистичным прогнозам находятся под новой штукатуркой. Уцелел также нижний ярус колокольни с подлинной кирпичной лестницей в стене под сводами. Все своды храма имеют современную штукатурку, полы и оконные рамы.

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