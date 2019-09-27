Сирены систем оповещения прозвучат на 14 крупных производственных предприятиях Татарстана

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Во вторник и среду, 1 и 2 октября, на 14 крупных производственных предприятиях Татарстана будет организован запуск в автоматическом режиме локальных систем оповещения через ЕДДС. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«1 и 2 октября в республике, согласно распоряжению Премьер-министра Республики Татарстан, в целях поддержания в состоянии постоянной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения, а также в ходе проведения тренировки по теме "Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации" будут проверены региональные, местные и локальные системы речевого оповещения, в том числе комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС на территории республики», – рассказали в пресс-службе МЧС.

1 октября в течение всего дня будут перехвачены телевизионные трансляции на канале «Татарстан - Новый век» и на нескольких радиостанциях. С 9.00 до 9.30 в трамваях и троллейбусах будет проходить проверка системы информирования населения «ПТV-ТРИОН».

В этот же день запустят 18 установок систем оповещения «ИДИС» в Казани и 5 таких же установок в Верхнеуслонском районе. В это же время в Казани и во всех районах РТ сработают установки речевого оповещения.

Также во вторник, 1 октября, с 10.30 до 11.30 на крупных опасно-производственных предприятиях в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске будет организован запуск в автоматическом режиме локальных систем оповещения.

На следующий день с 10.00 до 10.30 в Казани и во всех муниципальных районах пройдет проверка электросирен.

В МЧС Татарстана просят жителей и гостей республики внимательно прослушать речевые сообщения и сохранять спокойствие.



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