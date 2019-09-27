Фан-клуб «Рубина» призвал всех болельщиков поддерживать команду независимо от результатов

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Участники фан-движения RubinUltras опубликовали обращение ко всем болельщикам футбольного клуба «Рубин» с просьбой оказать поддержку команде в трудный период, вне зависимости от их текущих результатов.

«Настало то время, когда многие болельщики отвернулись от команды. Всем нравились победы и хороший старт в начале сезона, но, когда результаты сошли на нет, наша команда попала в психологическую яму, из которой мы обязаны помочь выбраться! Мы надеемся и верим, что у Романа Сергеевича и тренерского штаба всё получится», — говорится в обращении.

Ранее руководство клуба было вынуждено обратиться к поклонникам команды с просьбой поддержать тренерский штаб и футболистов в сложившейся ситуации.

Казанский «Рубин» выдал проигрышную серию из пяти матчей, в которых пропустил 18 мячей, забив при этом только два гола.

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