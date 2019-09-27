Татарстанец завоевал «серебро» Кубка России по стендовой стрельбе

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Вчера, 26 сентября, начался финал Кубка России по стендовой стрельбе. В первый же день спортсмен из РТ Артем Копастынский завоевал серебряную медаль, информирует пресс-служба Минспорта РТ.

Вчера были разыграны два комплекта медалей в трапе. Татарстанцы, являющиеся фаворитами в данном виде соревнований, записали в актив одну награду.

Артем Копастынский, находясь на 3-м месте после 8 серий квалификации, в финале совершил 41 точный выстрел и проиграл лишь 2 тарелочки победителю турнира.

Еще один татарстанский спортсмен Геннадий Мамкин завершил соревнование на пятом месте.

Напомним, розыгрыш финала Кубка России является заключительным событием летнего который стрелкового сезона.

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