Глава законодательной власти Китая ознакомился со сборкой казанских вертолетов «Ансат»

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу в сопровождении Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина посетил Казанский вертолетный завод, где ознакомился со сборкой вертолетов «Ансат». Об этом написал руководитель татарстанского парламента на своей страничке в Instagram.

«С Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР господином Ли Чжаньшу посетили Казанский вертолетный завод», – написал Мухаметшин.

Как уточнили в пресс-службе Казанского вертолетного завода, для гостей провели экскурсию по агрегатно-сборочному производству и показали, как строятся вертолеты семейства Ми-8/17, Ми-38 и «Ансат». Также делегация побывала в цехе окончательной сборки вертолетной техники. Помимо этого, на летно-испытательном комплексе предприятия прошел демонстрационный полет вертолета «Ансат», участвовавшего в демонстрационном туре холдинга «Вертолеты России» по странам Юго-Восточной Азии.

Ранее сотрудники Казанского вертолетного завода совместно с Росавиацией начали переговоры с представителями Управления гражданской авиации Китая (CAAC) по вопросу валидации в этой стране российского сертификата типа вертолета «Ансат». Процедура необходима для начала поставок казанских вертолетов в Китай.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР входит в тройку первых лиц Китая. В Россию он прибыл накануне и уже встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня в планах Ли Чжаньшу посетить Казанский федеральный университет, осмотреть Казанский Кремль и провести переговоры с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

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