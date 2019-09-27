За четыре года в Татарстане в 25 раз снизилась заболеваемость бешенством среди домашних животных

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Заболеваемость бешенством среди домашних и сельскохозяйственных животных в Татарстане снизилась в 25 раз за 4 года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного Управления ветеринарии Кабинета министров РТ Александр Козлов.

«Если смотреть по эпизоотической ситуации, в Татарстане есть определенные подвижки. Наибольшее количество случаев у нас было зафиксировано в 2009 году — 373 случая бешенства среди животных, в 2015 году — 317 случаев. С 2015 года у нас идет спад», — отметил спикер.

Так, в 2016 году на территории республики было зафиксировано 20 случаев заболевания бешенством, в 2017 — 18 случаев, а в 2018 году — 24 случая. «Спад почти в 25 раз имеется, но, тем не менее, есть над чем работать», — подчеркнул Козлов.

Он также отметил, что Приволжский федеральный округ относится к неблагополучным по заболеванию бешенством среди домашних питомцев. Это связано с тем, что миграция диких плотоядных животных — основных переносчиков болезни — проходит периодами. Чаще всего бешенство передается от диких лис. Их организм особо чувствителен к вирусу, а инкубационный период может составлять около 275 дней.

«Всего по итогам восьми месяцев в ПФО зарегистрировано 197 случаев заболевания бешенством. На первом месте Удмуртская республика — 37 случаев. Далее следуют Пензенская область — 34, Саратовская — 26, Самарская — 24, и в республике Татарстан зафиксировано уже 14 случаев бешенства», — заключил Александр Козлов.

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