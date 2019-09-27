Академия хоккея проведет праздник #АйдавХоккей для дошкольников в Горкинско-Ометьевском лесу

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). 29 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу состоится детский спортивный праздник #АйдавХоккей. Организатором праздника выступает «Академия хоккея Ак Барс».

Мероприятие состоится в рамках социальной программы «Айда в хоккей», направленной на поддержку детей из семей с низким уровнем достатка.



Программа стартовала с середины сентября с цикла бесплатных тренировочных занятий для детей четырех лет, направленных на укрепление здоровья малышей, привлечение их к спорту, подготовке к набору в детские спортивные школы Академии в следующем сезоне.



В рамках программы Академия также осуществляет поддержку хоккеистов, которые уже проходят подготовку в школах Академии, обеспечивая их на хоккейный сезон самыми дорогостоящими элементами экипировки: шлемом, коньками и защитой шеи.



Помимо материальной поддержки задача программы – популяризировать хоккей среди жителей Казани, продемонстрировать его доступность для широкой аудитории.



Юные гости праздника смогут поучаствовать в различных конкурсах и соревнованиях, посмотреть театрализованное представление, сфотографироваться с талисманом «Ак Барса» Барсиком, получить заряд бодрости и хорошего настроения, а также памятные сувениры от Академии хоккея.



Начало праздника запланировано на 11 утра.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.