В Казани завершились съемки полнометражной приключенческой драмы «Я приду»

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В сентябре завершились съемки фильма «Я приду», ставшего лауреатом III Питчинга кинопроектов в Казани и VI Открытого республиканского конкурса сценариев Министерства культуры РТ.



Приключенческая драма от казанских создателей снималась в столице РТ. За 18 смен творческая команда фильма охватила самые разные локации – от детской спецшколы до трассы и супермаркета.



Кинолента повествует о 16-летнем подростке Тимофее, который сбегает из колонии, чтобы найти тяжелобольную бабушку — единственного родного человека, которая уже два месяца не отвечает на письма.





Вслед за ним увязывается 12-летний беспризорник Малек, бесконтрольно создающий только трудности на пути. Дорога домой в поисках бабушки превращается в испытание для обоих. Главные роли в фильме исполнили юные актеры Даниил Пасынков и Иван Шуваров.



Также в киноленте снялись московский актер, преподаватель ГИТИСа Алексей Марков («Отель Элеон», «Туман», «Туман 2»), лауреат Всероссийских конкурсов и фестивалей, актриса казанского камерного театра «Сдвиг» Алсу Сунгатова, Елена Калаганова (заслуженная артистка РТ, актриса Казанского ТЮЗа) и Нина Калаганова (заслуженная артистка РТ, лауреат премии «Тантана» 2011 года в номинации «За честь и достоинство», педагог КазГУКИ, актриса Казанского ТЮЗа).



Авторами проекта выступили преподаватели кафедры киноискусства Казанского государственного института культуры – сценарист Антон Шутов и режиссер Булат Сабитов.



В марте этого года фильм «Я приду» стал победителем VI Открытого республиканского конкурса сценариев Министерства культуры РТ, получив призовой фонд от министерства в размере 70 тыс. рублей. Кроме того, фильм Булата Сабитова стал триумфатором III Питчинга кинопроектов, прошедшего в рамках Всероссийского Питчинга Дебютантов в Казани, и был удостоен поддержки от Минкультуры РТ, которая представляет собой призовой фонд в размере 2 млн рублей для реализации по лоту фильмопроизводства.





Авторы проекта планируют завершить монтаж к Новому году, а в 2020 году картину запустят в работу по фестивальному продвижению.

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