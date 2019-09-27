Новая радиостанция «Китап» будет транслировать в эфире татарскую поэзию и прозу

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Новая татарская радиостанция «Китап» будет передавать в эфир на частоте 98.6 МГц популярные литературные произведения на татарском языке, в том числе поэзию, прозу. Кроме этого, радио будет транслировать театральные постановки на татарском языке. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» депутат Госсовета РТ, представитель парламента республики в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Айрат Зарипов.

«Формат радио предполагает трансляцию аудиозаписей литературных произведений, озвученных известными артистами Татарстана на музыкальной подложке. Деятельность радиоканала будет ответом на целый ряд социальных, культурных и духовно-просветительских запросов жителей Татарстана», – сказал Зарипов.

По его словам, за право вещания в Татарстане на частоте 98.6 МГц боролись три участника: АО «Татмедиа», ООО «Большое Радио» и ООО «Ореноблмедиа». Проект «Китап» на заседании Федеральной конкурсной комиссии представил заместитель руководителя Департамента по телевидению и радиовещанию АО «Татмедиа» Алмаз Миргаязов. В заседании конкурсной комиссии также приняла участие представитель от Правительства Татарстана Эльвира Ахметова.

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