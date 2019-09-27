Глава Госкомитета РТ по туризму: Удивительно, дети писали стихи о месте, которого еще не видели

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Госкомитете РТ по туризму подведены итоги конкурса школьных рисунков и стихов о Великом Болгаре и об острове-граде Свияжск, работы можно будет оценить на выставке в музеях-заповедниках. Выставку на острове-граде Свияжск открыл Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов и директор Ассамблеи туристских волонтеров Татарстана Юлия Баширова

«Дети со всей Республики Татарстан рисовали и писали стихи о Свияжске и о Болгаре, и сегодня мы открываем выставку этих работ. Удивительно, дети часто рисовали Свияжск и посвящали стихи тому месту, которого еще не видели, но очень хотят побывать. Я уверен, сегодня выставка многих вдохновит писать стихотворения и рисовать Свияжск», — отметил Сергей Иванов.

Первыми выставку посетили школьники местной школы Свияжска.

«Мне среди всех работ больше всего понравились рисунки. Такое ощущение, что их рисовали не дети, а профессиональные художники. Теперь я и сама хочу рисовать Свияжск», — рассказала юная посетительница выставки, ученица 6 класса Свияжской школы Железнова Елизавета.

Организаторами конкурса и выставки стала Ассамблея туристских волонтеров Татарстана при поддержке Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

«К этому конкурсу мы подошли со всей душой, с таким трепетом, и сейчас достаточно волнительно открывать эту выставку, в которую вложили душу дети со всего Татарстана», — отметила директор Ассамблеи туристских волонтеров Татарстана Юлия Баширова.

Организаторы оценили 244 работы со всего Татарстана. Из 244 работ Великому Болгару посвящена 171 работа, острову-граду Свияжск — 73 работы.

Творческие задания выполнялись группами учеников школ из всех районов Татарстана. Одну работу могли делать сразу и 20, и 30 человек. Творческое задание могли выполнить школьники с 1 по 11 класс на русском или татарском языке.

Рисунки выставлены в музеях Великого Болгара и острова-града Свияжск. Выставки будут работать до Нового года, и любой желающий бесплатно сможет их оценить.

Согласно рейтингу среди районов Татарстана, больше всего работ отправили из Набережных Челнов — 35. На втором месте по количеству присланных творческих заданий — Нурлатский район — 27 работ, далее идет Азнакаевский район — 20 работ.

Победители конкурса в различных номинациях отправятся на экскурсию по острову-граду Свияжск и Великому Болгару.

Работы на конкурс принимались по 8 номинациям.

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