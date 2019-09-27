Татарстанцы смогут посмотреть спектакли фестиваля «Театральное Приволжье» на ТВ

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). С 1 октября на телеканале «Татарстан – Новый Век» жители республики смогут увидеть спектакли-победители окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье», сообщает оргкомитет фестиваля.
«Театральное Приволжье», объединившее молодых энтузиастов и любителей театра, близится к завершению.
Оценить мастерство юных артистов и выбрать лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа татарстанцы смогут с помощью телефонного голосования по единому бесплатному номеру (8 800 и далее номер спектакля).
Каждому спектаклю будет присвоен порядковый номер, который будет размещен на экране при демонстрации спектаклей в телеэфире. Голосование состоится в ноябре.
Инициатором этого проекта выступил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. От Татарстана в окружной, финальный этап фестиваля вошли студенческий спектакль «Парковка» по пьесе молодого казанского драматурга Сюмбель Гафаровой и постановка школьной театральной студии «РИФ» (Набережные Челны) «Жил-был пес» по пьесе Георгия Хугаева.