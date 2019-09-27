1 октября пожилые казанцы смогут бесплатно посетить зооботсад

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). В День пожилого человека, 1 октября, в казанском зооботсаду состоится благотворительная акция. В этот день для казанских пенсионеров вход в зоопарк будет бесплатным. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Для того чтобы принять участие в акции, на входе в зоопарк необходимо показать пенсионное удостоверение кассиру.



Казанский зооботсад с 1 октября работает с 8.30 до пяти вечера, касса – до четырех часов вечера.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что множество культурных и досуговых мероприятий состоится в Казани в рамках празднования Международного дня пожилых людей. Также представители трех ведомств проведут для пожилых бесплатные консультации.

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