Новая радиостанция начнет вещание в Казани на татарском языке

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Новая радиостанция «Китап» начнет вещать в Казани на частоте 98.6 МГц. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» депутат Госсовета РТ, представитель парламента республики в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию Айрат Зарипов.

«Решение только что принято на заседании Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Москве», ­– сказал Зарипов. По его словам, проект создания новой татарской радиостанции поддержан Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

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