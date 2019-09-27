Россия получит данные о более 500 тыс. советских военнопленных времен Второй мировой

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Россия получит от Германии информацию о судьбах более чем 500 тыс. военнопленных времен Второй мировой войны. На основе данных документов будет создан онлайн-архив, информирует РИА Новости.

Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг, 26 сентября, в Берлине. Его главной целью является создание онлайн-базы поиска данных по этим документам — она позволит узнать о жизненном пути, смерти и месте захоронения интересующего человека. Таким образом, родственники смогут получить информацию о некоторых из более чем 2 млн военнопленных, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

«Это совместный проект, в котором, помимо Российского военного архива, участвуют Минобороны России и корпорация „Элар“, а с немецкой стороны — Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами», — рассказал директор отечественного архива Владимир Тарасов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.