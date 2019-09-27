Минсельхозпрод РТ: Ассортимент продукции на ярмарках формируется с учетом потребностей населения

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Ассортимент продукции на сельскохозяйственных ярмарках будет формироваться с учетом потребностей населения. Об этом сообщает Минсельхозпрод РТ.

Согласно информации ведомства, в субботу, 28 сентября, в Казани, Набережных Челнах и поселке Октябрьский Зеленодольского района республики состоятся ярмарки по реализации сельхозпродукции и продовольственных товаров.

Торговля на ярмарочных площадках, где жители республики смогут приобрести сельхозпродукцию по доступным ценам, начнется с 6 утра.

Предприятия АПК и фермеры предложат покупателям широкий ассортимент продукции. Это мясо скота и птицы, колбасные изделия, разливное молоко, сыры твердые, масло сливочное, масло растительное, яйца, картофель и овощи, мёд, сахар, мука, крупы и другая продукция, доставленная из муниципальных районов республики.

«Ассортимент на различных площадках имеет свои особенности и составлен с учетом потребностей жителей. Сообщить о том, какая продукция нужна, горожане могут непосредственно на самих ярмарочных площадках. Для этого предусмотрены специальные карманы на стендах», – отметили в ведомстве.

Минсельхозпрод РТ сообщает, что в этот раз по просьбе жителей ярмарка с площадки возле жилого комплекса «Салават Купере» перенесена и будет ждать покупателей по новому адресу: ул. Нурихана Фаттаха, 19. Месторасположение остальных площадок, где проводятся ставшие традиционными сельскохозяйственные ярмарки, горожанам хорошо известно.

В столице республики ярмарки пройдут во всех районах по адресам: ул. Ленинградская, 27 (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); площадка рядом с пересечением улиц К. Тинчурина и Татарстан; ул. Краснококшайская, 150/2 (площадка возле торгового центра «Ягодная слобода»), ул. Батыршина, 20 и ул. Ильича, 1, к. 1 (пос. Юдино, площадка перед ДК железнодорожников); пр. Х. Ямашева, 71а (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); ул. Р. Зорге, 66, корп.1 (возле рынка «Олимп»); ул. Аграрная, 2 (открытая площадка Агропромышленного парка «Казань»), ул. Липатова, 7 (пос. Дербышки); ул. Ш. Усманова, 1 (площадка, прилегающая к Московскому рынку со стороны улиц Энергетиков и Ш. Усманова);

В поселке Октябрьский Зеленодольского района ярмарка пройдет на территории торгово-ярмарочного комплекса «Новая Тура». Кроме того, в Казани торговля сельхозпродукцией будет организована на шатровых площадках, отмечается в сообщении Минсельхозпрода РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.