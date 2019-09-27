Татарская гимназия №2 Казани проводит онлайн-трансляции уроков

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Татарская гимназия № 2 имени Ш. Марджани Казани проводит онлайн-трансляции уроков в своем аккаунте в Инстаграме. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор учебного заведения Камария Хамидуллина.

«На прошлой неделе мы онлайн показали уроки химии, биологии, географии, математики. А трансляцию 27 сентября посвящаем Всемирному дню туризма. Туризм связан с языками, поэтому решили показать языковые уроки», — рассказала директор.

В пятницу, 27 сентября, на официальной странице гимназии в Инстаграме @tatargym2 с 12.00 до 12.45 пройдут онлайн-подключения сразу с четырех занятий: уроков арабского, немецкого, русского и английского языков. «Нам хотелось показать, что дети в татарской гимназии изучают не только татарский язык, но и другие языки», — пояснила Камария Хамидуллина.

Казанская татарская гимназия № 2 им. Ш. Марджани показала лучшие результаты ЕГЭ-2018 по республике. Выпускник гимназии Рамиль Багавиев набрал 399 баллов. Вчера во время оглашения своего ежегодного послания Госсовету РТ об успехах Рамиля Багавиева упомянул также и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Сейчас Багавиев является студентом КФУ.

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