СМИ: Минздрав РФ предложил ограничить количество курилок в аэропортах

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Минздрав России предложил устанавливать в аэропортах не более двух курилок в «чистой зоне». Подобное ограничение есть в поправках, которые федеральное министерство разработало к законопроекту о возвращении мест для курения в воздушные гавани.

Речь идет об изолированных комнатах с непрозрачными стенами. Помещения следует оборудовать вентиляционными системами. Согласно документу, курилки разрешат ставить только в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, прошедших предполетный досмотр, или для тех, кто летит транзитным рейсом.

Также одно из предложений Минздрава заключается в том, чтобы расположить курительные комнаты на максимальном расстоянии от пунктов досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку или из аэропорта после высадки.

Документ 30 августа был внесен на рассмотрение правительства. 10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать проект Минздрава РФ, новые поправки будут внесены в Госдуму после 1 октября.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы, поддерживающие законопроект о возвращении комнат для курения в аэропорты, предлагают сделать их платными.

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