В Роспотребнадзоре напомнили об основных правилах профилактики бешенства

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам об основных мерах профилактики бешенства. Перечень рекомендаций опубликован на сайте федерального ведомства.

Эксперты подчеркивают, что заболевание можно только предотвратить, заражение человека происходит через укус или царапины, нанесенные больным животным, или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

«Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека», — отмечается в сообщении ведомства.

Предотвратить заболевание можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и безнадзорными животными. Поэтому в первую очередь специалисты советуют не контактировать близко с дикими животными и разъяснить детям данное правило.

«Зарегистрируйте питомца в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных своего административного округа и ежегодно прививайте его против бешенства», — призывают эксперты.

Во время выгула необходимо выводить собак только на коротком поводке и избегать контакта питомца с бездомными животными. При любом заболевании животного (особенно при появлении симптомов бешенства: изменение поведения, судороги и пр.) необходимо сразу обратиться в ближайшую ветеринарную станцию.

«Если Ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте животное для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность за нарушение Правил содержания животных», — говорится в сообщении.

Если же человека все же укусили больное бешенством животное, необдходимо промыть рану и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 минут, затем — водопроводной водой, после чего обработать раствором перекиси водорода и обратиться в травмпункт.

Специалисты предупреждают, что только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека.

«Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания», — напоминают в Роспотребнадзоре.

Прививки против бешенства делаются бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.

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