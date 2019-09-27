Ученые: Чайные пакетики являются источником большого количества микропластика

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Канадские ученые обнаружили в чайных пакетиках большое количество микрочастиц, сообщает ТАСС со ссылкой на статью в журнале Environmental Science & Technology.

По словам исследователей, во время заваривания чая в кипяток попадает около 11,6 млрд пластиковых микрочастиц и около 3 млрд полимерных наночастиц, что гораздо больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков. Производители многих марок чая в мире используют не бумажные, а пластиковые пакетики, которые состоят из микроскопических нейлоновых нитей.

Во время исследования канадские ученые залили пакетики кипятком на 5 минут, профильтровали воду и извлекли из нее наночастицы. В результате обнаружилось, что в воде плавало большое количество пластика самых разных размеров, при этом изначально его в чае не было — частицы появились уже в процессе заварки, отмечают специалисты.

После открытия ученые изучили, как повлияют наночастицы на рачков-дафний. Опыты показали, что появление микропластика вызывало у некоторых беспозвоночных нарушения в развитии и в поведении.

По словам ученых, пока нет достоверных сведений, как микропластик из чая может повлиять на здоровье человека. В ближайшее время специалисты планируют получить ответ на данный вопрос.

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