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Татар-информ

27 сентября 2019, 05:50

Культура

В Казани стартует цикл лекций об искусстве стенной живописи

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Культура

В Казани стартует цикл лекций об искусстве стенной живописи

Первая лекция состоится сегодня в ЦСК «Смена».

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 27 сентября, в казанском Центре современной культуры «Смена» стартует цикл публичных лекций «Искусство стенной живописи».

Откроет его выступление заместителя директора по научно-исследовательской работе музея-заповедника «Остров-град Свияжск», заслуженного работника культуры РТ Елены Карташевой, сообщает пресс-служба центра.

В рамках лекции «Искусство стенной живописи второй половины XVI-XVII вв.: история, духовно-художественный мир, проблемы сохранения» исследователь расскажет об «уникальном феномене русской средневековой духовной и художественной культуры – монументальном изобразительном искусстве».

На примере наиболее сохранившихся фресок второй половины XVI – начала XVII веков слушатели получат представление об одном из главных каналов воплощения ведущих богословских и государственных идей эпохи.

Мероприятие начнется в 19.30, вход на него будет свободным.  

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