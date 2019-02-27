Минниханов обсудит с главой законодательной власти Китая перспективы сотрудничества КНР и РТ

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет в Казанском Кремле делегацию из Китая, которую возглавляет глава законодательной власти КНР Ли Чжаньшу. Ожидается, что стороны обсудят перспективные направления сотрудничества между компаниями Татарстана и Китая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Запланирована встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с делегацией Китайской Народной Республики во главе с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу», – отметили в пресс-службе.

Как рассказала ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, Ли Чжаньшу входит в тройку первых лиц Китая. В Россию он прибыл накануне и уже встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«До официальной встречи с Президентом Татарстана у делегации сформирована программа знакомства с промышленным и экономическим потенциалом республики. Утром они посетят Казанский вертолетный завод, будут проведены демонстративные полеты вертолетов. Кроме того, гости посетят Казанский федеральный университет, совершат экскурсию по Казанскому Кремлю», – отметила Галимова.

«Ожидается, что в ходе переговоров речь пойдет о расширении сотрудничества. Перспективными видятся такие направления, как сотрудничество с провинциями Китая, расширение поставок в КНР нефтехимической и машиностроительной продукции», – добавила она.

Татарстан развивает отношения с Китаем в рамках российско-китайских отношений. Сотрудничество Татарстана и КНР основано на более чем двух десятках подписанных соглашений – как на уровне провинций, так и на уровне муниципалитетов. По итогам 2018 года двусторонний внешнеторговый оборот между сторонами составил 628 млн долларов США, при этом экспорт составил 198 млн долларов, а импорт – 430 млн. В столице Татарстана действует Генконсульство Китая, а в КНР – Торгово-экономическое представительство РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.