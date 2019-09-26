Сергей Кириенко и Рустам Минниханов откроют финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в Казани

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко ждут сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо». Ожидается, что он вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым примет участие в церемонии открытия финала всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«На территории выставочного комплекса “Казань Экспо“ Рустам Минниханов и Сергей Кириенко планируют осмотреть выставку, встретиться с участниками конкурса, а затем принять участие в церемонии открытия», – сказала Галимова.

IT-конкурс «Цифровой прорыв» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финальный хакатон станет крупнейшим в Европе и соберет свыше 3 тыс. человек. В нем примут участие 440 команд, которые успешно преодолели очный этап конкурса, проходивший с 5 июня по 28 июля в 40 городах России.

В рамках финала команды будут решать задачи в 26 номинациях, которые будут представлены компаниями – партнерами конкурса. Среди них – госкорпорация «Росатом», «Ростелеком», «Газпром нефть», «Аэрофлот», Mail.ru Group и многие другие. Ожидается, что финал конкурса войдет в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый по числу специалистов в сфере IT, одновременно участвующих в соревновании по разработке программных продуктов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.