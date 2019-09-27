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Татар-информ

27 сентября 2019, 05:27

Спорт

Тетюшские пловцы завоевали высшие награды на Международном турнире «Кубок золотого кольца»

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Спорт

Тетюшские пловцы завоевали высшие награды на Международном турнире «Кубок золотого кольца»

Пловец Константин Привалов завоевал первое место на дистанции 100 метров на спине, второе место – на дистанциях 50 метров и 200 метров на спине.

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Воспитанники Тетюшской спортшколы успешно выступили на Международном турнире «Кубок золотого кольца», которые проходили в Московской области. Об этом пишет газета «Авангард».

Пловец Константин Привалов завоевал первое место на дистанции 100 метров на спине, второе место – на дистанциях 50 метров и 200 метров на спине и третье – на дистанциях 50 метров и 100 метров баттерфляем.

Кристина Привалова поднялась на высшую ступень пьедестала почета по итогам заплыва на дистанции 200 метров баттерфляем. Спортсменов тренирует Эльмира Мухаметзянова.

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