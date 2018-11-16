Помощь от колледжа и новые контакты: студентка из РТ вышла в финал международной олимпиады по IT

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Студентка 4-го курса Казанского техникума информационных технологий и связи Айгуль Султанова вышла в финал XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19». Мероприятие будут проходить период с 4 по 7 октября в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

«Перед финалом немного волнительно. Вот готовлюсь. И с преподавателем, и самостоятельно. Смотрю задания, у них на сайте есть материалы с прошлогоднего финала», — поделилась девушка с корреспондентом ИА «Татар-информ».

О возможности участия в конкурсе Айгуль узнала от преподавателей. Также техникум выделил ей рабочее место и оборудование для подготовки к финалу. «Во-первых, важен опыт участия в таком мероприятии. Во-вторых — связи. Потому что все равно программа будет проходить несколько дней, я думаю, что познакомимся с ребятами, которые уже специалисты в этой области. Может, это в дальнейшем пригодится», — отметила она.

Для финалистки это не первый опыт участия в крупных международных мероприятиях. С сентября прошлого года Султанова соревнуется в турнирах WorldSkills. В мировом чемпионате, который прошел в августе этого года в Казани, она заняла третье место в компетенции «ИТ — Программные решения для бизнеса на платформе „1С: Предприятие“».

Олимпиада «IT-Планета 2018/19» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятие проходит при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы».

Для участников и гостей соревнования предусмотрены открытые образовательные мероприятия. Для них подготовлены мастер-классы и открытые лекции, которые предоставят возможность познакомиться с новыми технологиями, повысить личную и профессиональную эффективность.

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